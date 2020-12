FJ Lab di Natale: i biglietti d’auguri di Natale (VIDEO)

Stampa

Si dice che la cosa più importante dei regali sia il pensiero. Dunque, per comunicare alla persona cui vogliamo fare un regalo ciò che davvero significa per noi quel dono, occorre un biglietto adeguato. Certo, se ne può acquistare uno carino, ma volete mettere l'effetto di consegnare qualcosa fatto con le nostre mani? Ecco allora come realizzare (e personalizzare) dei bellissimi biglietti d'auguri di Natale!

Mettetevi alla prova e inviateci le vostre opere!

Dove? Su Instagram o all'indirizzo mail: focusjunior@focusjunior.it

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

J Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil (VIDEO)

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!