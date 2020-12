FJ Lab di Natale: Acquerelli e matite per atmosfere innevate (VIDEO)

Stampa

L'acquerello è una tecnica abbastanza particolare, con tempi e dinamiche specifiche, che però può essere facilmente abbinata ad altri strumenti di disegno - come la matita - per ottenere meravigliosi effetti visivi. Ecco dunque come realizzare un disegno "mixato" che ben restituisca le magiche atmosfere innevate del Natale!

P.S: ricordiamoci di usare un cartoncino e non dei semplici fogli di carta: l'acquerello li inzupperebbe!

Guardate il video!

