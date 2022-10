Lavoretto di Halloween: il castello infestato

Stampa

La festa di Halloween si avvicina e con un po' di creatività possiamo trasformare la nostra classe in un lugubre maniero abitato da spiriti ululanti. Per farlo basta seguire le istruzione di un bellissimo lavoretto ideato da Raffella Castagna per Focus Pico: il castello infestato!

Pronti a divertirvi?

Il castello infestato: cosa serve

Rotoli di cartone di carta igienica e carta da cucina.

Un cartoncino bianco e un giallo

Tempera nera e blu notte

Pennello

Colla, forbici, scotch di carta

Pennarello nero,

Stecchino di legno

Pastello bianco

Il castello infestato: procedimento

Ritaglia un’estremità del rotolo di cartone come vedi nella foto qui sotto. Otterrai così i merli della torre.

Fai lo stesso sul cartone di un rotolo da cucina, in modo da ottenere torri di altezze diverse. Poi dipingi mescolando la tempera nera e quella blu notte. Lascia asciugare perfettamente.

Con il cartoncino giallo prepara le finestre e attaccale sulle torri. Con il pastello bianco disegna i mattoni.

Su un cartoncino bianco disegna e poi ritaglia la sagoma di un fantasma. Fissa sul retro uno stecchino di legno con un pezzetto di scotch di carta. Appoggia lo stecchino all’interno di una delle torri per far sbucare il fantasma.

Ecco il tuo castello di Halloween!

Ideazione di Raffaella Castagna, foto di Caterina Ferrari

