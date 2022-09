Lavoretti di Halloween: i più belli (e paurosi) di sempre

Stampa

Siete pronti? Il 31 ottobre è la Notte di Halloween, la festa più spaventosamente divertente che ci sia. Che si faccia "Dolcetto o scherzetto nel quartiere" o che si stia a casa con un po' di amici infatti, ritrovarsi e travestirsi da mostri e spiriti è sempre divertentissimo. Ma bisogna farsi trovare preparati: ecco allora i migliori lavoretti di Halloween suggeriti da Focus Junior!

Lavoretti di Halloween: i fantastici FJ LAB

I nostri FJ Lab sono sempre sul pezzo quando si tratta di celebrare ricorrenze o preparare party indimentiabili. Infatti, anche per Halloween abbiamo un sacco di ideuzze per travestimenti e decorazioni spettrali: la vostra festa sarà un successone!

Lavoretti di Halloween: i fantastici FJ LAB: trucchi e preparativi per la festa

Volete organizzare una festa in casa? Allora non potete perdervi questi spunti per calarvi appieno nelle lugubri atmosfere della Notte più paurosa che ci sia...