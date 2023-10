Lavoretto di Halloween: la ragnatela e il ragno

Stampa

Halloween è la festa più spaventosa dell'anno. Segui il nostro laboratorio per realizzare la ragnatela e il ragno che spargerai un po' per tutta la classe (o la propria cameretta). Un lavoretto ideale per la scuola primaria!

Che cosa serve

Fogli di carta bianca

Matita

Forbici

Cartoncino nero

Scotch

La ragnatela e il ragno: procedimento

Poi prendi il foglio di carta quadrato e piegalo a formare un triangolo.

Ora ripiegalo ancora, formando un altro triangolo.

Ripiegalo un'ultima volta,

Ora piega in due il triangolo che si è venuto a formare.

A questo punto inizia a tagliare. La parte superiore non va tagliata in linea retta, ma creando un semicerchio

Poi ritaglia piccoli rettangoli...

... e aggiungi altri tagli

Adesso si ritaglia: inizia dalla parte finale, quella più sottile.

Apri lentamente...

... ed ecco la ragnatela, pronta ad accogliere un ragno mostruoso!

Per realizzare un ragno basta disegnarne la sagoma su di un foglio bianco (o scaricare un pre-stampato da Internet) e poi ritagliare il tutto. La bellissimadecorazione di Halloween è finita!

