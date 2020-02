Scherzi di Carnevale fai da te: tante idee per divertirsi

Stampa

Siete in cerca di idee per scherzi di Carnevale dalle risate assicurate? Per fare uno scherzo occorre in fondo solo tanta fantasia e voglia di ridere, ma ci sono anche dei "tiri" classici di sicuro successo che sarebbe bello fare almeno una volta.

SCHERZI DI CARNEVALE FAI-DA-TE

L'uomo invisibile

- Fermate qualcuno per strada e rimanete impassibili chiedendo di scattarvi una foto con voi e il vostro amico (ATTENZIONE: immaginario!): le vittime, anche se perplesse, alla fine scatteranno la foto. E i passanti per un attimo penseranno di aver incontrato l'uomo invisibile!

Carezza... Al mentolo

-Mentre un vostro amico dorme, prendete del dentifricio (meglio se colorato) e mettetegliene un po' sulla mano. Fategli poi il solletico sulla guancia. Si spalmerà il dentifricio sul volto! Effetto-mostro garantito!

Se avete un po' di tempo per preparare lo scherzo, eccovi altre due idee.

Regalo bagnato, regalo fortunato

- Prendete una vaschetta e riempitela d'acqua. Impacchettatela come fosse un vero regalo. Mettete però la chiusura del pacco e il nastro sul fondo e così porgetela al vostro amico. Per aprirla la ribalterà e si bagnerà. Una doccia inaspettata!

Banconota animata

- Prendete una canna da pesca (o un bastone), una banconota da 5 euro e un pezzetto di nastro adesivo trasparente. Al posto dell'amo attaccate la banconota da 5 euro con il pezzetto di scotch, in modo che non si noti. Dal balcone o dalla finestra calate la banconota fino a fare arrivare i soldi sul marciapiede. Lasciateli appoggiati per terra. Qualche passante se ne accorgerà e, quando si chinerà a raccogliere i soldi, tirate su la canna da pesca. Il passante resterà senza parole e... senza soldi.

Moneta volante

- In alternativa, fate fluttuare a mezz'aria i soldi all'altezza delle spalle dei passanti. Quando un malcapitato si accorgerà dei soldi fluttuanti inizierà a guardarsi intorno perplesso, a questo punto sbizzarritevi a muovere i soldi. Divertimento assicurato!

SCHERZI DI CARNEVALE DI BENEFICENZA

Chi l'ha detto poi che a Carnevale non si possano fare anche scherzi a fin di bene?

Qualche anno fan ragazzo americano ha trovato un modo intelligente e simpatico per far avere del cibo ad alcuni senza tetto che stavano fuori da un fast-food.

L'autore dello scherzo ha chiamato il locale dicendo di essere il sergente di polizia a capo di un gruppo di agenti sotto copertura travestiti da senza tetto. Il finto tenente ha così chiesto al ristorante di portare un po’ di caffè e qualche panino ai poliziotti/finti-senza tetto. Che modo furbo di regalare del cibo a chi ne ha bisogno!

Se sei vittima di uno scherzo, non rimanerci male. Ricorda che a Carnevale ogni scherzo vale!

