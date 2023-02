Ritaglia la maschera di Carnevale. E colora

Stampa

Vuoi improvvisare una festa di Carnevale in classe o a casa senza preoccuparti dei travestimenti ma solo per trascorrere un po' di tempo insieme e in allegria? Ecco una maschera di carnevale da ritagliare e colorare. La stampa su foglia A4, la ritaglia e la colori come vuoi.

Le maschere di Carnevale hanno origini antiche e sono sempre state presenti in tutte le culture. Quelle più famose in Italia nacquero a Venezia e se ne parla già verso la fine del 1200. Da Venezia si diffusero in Italia e in Europa e furono usate anche a teatro.

Le maschere "classiche" celebrano anche le tradizioni delle città e delle regioni d'Italia. Secondo l'enciclopedia Treccani, le più importanti sono Gianduia (Piemonte), Arlecchino (Bergamo), Pantalone e Colombina (Venezia), innamorata di Arlecchino, Meneghino (Milano), Stenterello (Firenze), Rugantino, Capitan Spaventa, Sor Tartaglia (Roma), Pulcinella (Napoli), Peppe Nappa (Sicilia).

RITAGLIA LA Maschera di carnevale