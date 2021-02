FJ Lab di Carnevale: la maschera di Harry Potter

Stampa

LA MASCHERA DI HARRY POTTER

Harry Potter è sicuramente uno dei personaggi più amati dai ragazzi e dagli adulti che sono cresciuti leggendo le sue avventure. Perché dunque non sfruttare i tratti caratteristici del maghetto (gli occhiali tondi, i capelli spettinati, l'inconfondibile cicatrice a saetta) per realizzare un divertente travestimento? Ecco la maschera di Harry Potter... Fai da te!

TUTTO SUL CARNEVALE

Ma com'è nata l'usanza del Carnevale? Perché questa festa si chiama così? E come si celebra in giro per il mondo?

Se si è interessati a scoprire qualcosa di più sulla festa più matta dell'anno, ecco qualche approfondimento:

