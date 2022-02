Maschera di carnevale fai da te: la farfalla

Stampa

Elegante, colorata e facile da replicare: la farfalla è il soggetto perfetto per diventare una meravigliosa maschera di Carnevale fai da te.

CHE COSA SERVE

Un paio di occhiali

Matita e righello

Fogli di carta bianca A4

Cartoncini colorati (azzurro, arancione, giallo, blu)

Cannucce (di carta)

Forbici

Colla o scotch

COME SI FA

Appoggia un paio di occhiali su un foglio bianco, ricaverai la sagoma degli occhi, su misura per te, che in seguito andremo ad appoggiare sulla sagoma della maschera.



Puoi disegnare direttamente sul cartoncino colorato, oppure, se non ti senti sicuro, su un foglio di carta bianca, che ritaglierai e ricalcherai sul cartoncino.



Dopo aver ritagliato la maschera, pensa alla decorazione delle ali: ricava forme geometriche, o a piacere, di diversi colori e dimensioni. Poi incollale sulle ali.



Infine fissa la cannuccia di carta sul retro e la maschera della farfalla è pronta!



