Fj Lab: costruiamo un aeroplanino da record

Costruire un aeroplanino di carta è abbastanza semplice: chi non lo ha mai mai fatto a scuola o durante un pomeriggio di "studio" con gli amici? Per realizzarne uno in grado di battere un record mondiale però ci vuole una certa tecnica...

AEREI DA RECORD

Lo sa bene lo statunitense John Collins, soprannominato The Paper Airplane Guy, il quale ha fatto della costruzione di velivoli in carta una vera opera di ingegneria aerospaziale, tanto che le sue creazioni sono in grado di volare molto, molto più a lungo rispetto agli sgangherati aeroplanini che siamo abituati a vedere.

Volete provare anche voi a costruire uno dei suoi super-aeroplani? Seguite le istruzioni della Gallery in cima all'articolo!

COSA SERVE

1 foglio di carta da fotocopie (A4)

righello

forbici

scotch trasparente

