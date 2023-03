Laboratorio scienza – Il principio di azione e reazione [VIDEO]

Stampa

In questo lab ti raccontiamo come costruire un'elica che gira grazie al principio di azione e reazione: l’aria che soffi nella cannuccia sottile (azione) fa ruotare la cannuccia grossa (reazione) uscendo dai forellini che hai praticato in direzione opposta (vedi fig. 2). Le eliche degli aerei funzionano secondo lo stesso principio: spingono indietro l’aria e, per reazione, gli aerei ricevono una spinta in avanti. A muoverle sono di norma potenti motori. Questa volta, però, il motore dell’elica sei tu!

CHE COSA SERVE