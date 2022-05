Laboratorio per la fine della scuola: il Sole porta-ricordi

Stampa

Focus Pico

Laboratorio per la fine della scuola: chiudiamo in bellezza!

L'ultimo giorno di scuola si avvicina e, insieme alla gioia per l'arrivo dell'estate, sopraggiunge anche un po' di nostalgia per la fine di un altro anno scolastico. Anche se per qualche mese non vedremo più i nostri compagni, però, non vuol dire che non possiamo portarli sempre con noi...

Con questo lavoretto tratto da Focus Pico potremo infatti realizzare un bellissimo Sole porta-ricordi al quale attaccare foto e disegni dei nostri amici e insegnanti.

Cosa serve

Piatto di carta

Mollette di legno

Occhi, gancetto per appendere

Colori a tempera

Pennello, pastello rosso

Laboratorio per la fine della scuola: procedimento

Dipingi con la tempera gialla il retro di un piatto di carta e lascia asciugare.

Sulle mollette di legno dai una mano di tempera bianca. Quando è asciutta, ripassa con la tempera gialla mischiata a una punta di rosso: in modo che venga un colore arancione sfumato.

Con la colla vinilica incolla le mollette sul bordo del piatto, per ottenere i raggi del sole.

Fai una pallina con un pezzetto di carta velina rossa per fare il naso e incollala al centro. Poi attacca gli occhi e con il pastello disegna la bocca sorridente e le gote.

Incolla un gancino per poter appendere il Sole dei tuoi ricordi. Puoi inserire nelle mollette fotografie, disegni o altro.

Ideazione di Raffaella Castagna, foto di Caterina Ferrari