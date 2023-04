Laboratorio fai da te – Il palloncino autogonfiante [VIDEO]

Stampa

Nel video di questo semplice e spettacolare esperimento vediamo in che modo il bicarbonato di sodio reagisce con l'acido acetico dell'aceto formando acetato di sodio, acqua e anidride carbonica, che uscendo dalla bottiglietta farà gonfiare il palloncino. Se si usa troppo aceto rispetto alla quantità di bicarbonato di sodio versato dal palloncino (v. il video), quello rimasto sarà diluito. Se sul fondo della bottiglia rimane un deposito bianco significa che l'aceto non era sufficiente per fare reagire tutto il bicarbonato di sodio versato.

CHE COSA SERVE

• Palloncini colorati

• Bicarbonato di sodio

• Bottiglietta vuota d’acqua

• Aceto di vino

• Imbuto e cucchiaino

COME SI FA

1.

Riempi di aceto mezza bottiglietta versandolo attraverso l’imbuto.

2.

Asciuga bene l’imbuto e infilaci sopra un palloncino.

3.

Versa due cucchiaini di bicarbonato nell’imbuto facendo attenzione che il palloncino che hai appena attaccato non si sfili.

4.

Infila il beccuccio del palloncino sulla bottiglietta e sollevalo, in modo che il bicarbonato scenda nell’aceto e... osserva cosa succede!