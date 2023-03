Laboratorio fai da te – Costruisci un calciobalilla eco [VIDEO]

Stampa

Ecco un simpatico eco lab per riciclare in modo divertente una scatola da scarpe e alcune cannucce, trasformandoli nel tuo personale stadio di calcio! Attenzione: usa questi materiali solo se li hai già in casa, non comperarli apposta! Come sai, infatti, le cannucce di plastica sono molto inquinanti, per questo dal 2022 ne è stata vietata la vendita (assieme agli altri oggetti in plastica usa-e-getta quali piatti, bicchieri, posate ecc.). Sono state sostituite da cannucce in materiali ecologici e compostabili. In alternativa usa bacchette in legno per sushi o spiedini, sono più ecologiche! Leggi qui sotto per la lista del materiale occorrente e per la sequenza di costruzione. Guarda il video per vedere bene tutti i passaggi.

CHE COSA SERVE

• Una scatola da scarpe

• Cannucce (o bacchette per il sushi)

• Forbici e righello

• 10 mollette da bucato uguali

• Pennello

• Colori acrilici

• Una pallina

COME SI FA

1.

Prendi una scatola da scarpe e toglile il coperchio. Chiedi a un adulto di fare, sui lati lunghi della scatola, sei fori alla stessa distanza l’uno dall’altro, simmetrici e poco più in alto dell’altezza delle mollette che userai.

2.

Al centro dei due lati corti disegna e poi ritaglia le porte, rettangolari e di uguali dimensioni.

3.

Dipingi le mollette: cinque con i colori della tua squadra e cinque con i colori della squadra avversaria.

4.

Infila da parte a parte le cannucce nei fori e fissa i giocatori/molletta in posizione tattica!