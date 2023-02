Laboratorio di riciclo – Incarti ecologici in cera d’api [VIDEO]

Stampa

Avvolgere il panino o la mela nella pellicola di alluminio o plastica è comodo ma poco ecologico: dopo l’utilizzo, le butti. Questi panni, invece, si possono lavare (in acqua non troppo calda) e riutilizzare quasi all’infinito. E la cera viene prodotta dalle api per costruire le cellette dell’alveare: più naturale di così! I panni cerati servono anche come coperchi per i contenitori alimentari in vetro e ceramica.

Leggi come si fa e guarda il video per capire bene i passaggi. E, mi raccomando: chiedi a un adulto di usare il ferro da stiro, non fare da solo!

CHE COSA SERVE

• Cera d’api in scaglie o a panetto (in erboristeria oppure online)

• Grattugia

• Pezzi di stoffa

• Carta da forno

• Ferro da stiro (usalo con l’aiuto di un adulto!)

COME SI FA

1

Prepara la cera d’api: se hai quella in panetto riducila a scaglie con la grattugia (occhio alle dita!).

2

Stendi un foglio di carta da forno su una superficie resistente al calore, appoggia sopra la stoffa, cospargila in modo uniforme di granelli di cera d’api e ricoprila con un altro foglio di carta da forno.

3

Con l’aiuto di un adulto prendi il ferro da stiro, impostalo su una temperatura media e passalo su tutta la superficie della stoffa.

4

Lascia raffreddare, poi stacca i fogli di carta forno: avrai la tua tela cerata pronta per portare la merenda a scuola o conservare i cibi