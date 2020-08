Immagina e crea il tuo attacco d’arte con Crayola

Stampa

Creare dei piccoli lavoretti a casa è uno dei passatempi più divertenti ed educativi che ci sia. Mentre ci si diverte a creare oggetti, disegni, o anche solo sperimentare materiali diversi per poi dar vita a qualcos’altro, ogni parte del nostro cervello si concentra e il nostro corpo si attiva per realizzare al meglio l’idea che abbiamo in testa. E a lavoro terminato, vuoi mettere la soddisfazione? Insomma: creare è molto più di un passatempo.

Nei primi mesi che hanno accompagnato questo 2020, stando a casa abbiamo riscoperto il valore e la bellezza dei “lavoretti” fatti in casa. Abbiamo iniziato con uno splendido arcobaleno che fa capolino da una nuvoletta: un arcobaleno che simboleggia la pace dopo la tempesta, ossia il superamento di un momento di difficoltà. Ogni arcobaleno è stato fatto in modo diverso e appeso al balcone o alla finestra: c’è chi ha utilizzato i pennarelli, chi le tempere, chi pezzi di carta, o di stoffa, chi il legno o il cartoncino. Ma non è stato l’unico “attacco d’arte”.

Abbiamo ritrovato il tempo per stare insieme e divertirci!

Allora ecco che i nostri genitori si sono messi al tavolo con noi tra nastri adesivi e forbici e hanno iniziato a suggerirci qualche lavoro della loro infanzia. E dopo aver esaurito le idee di mamma e papà, siamo andati alla ricerca di un aiuto sul web, rimpolpando anche le nostre riserve di materiale e cancelleria. Un aiuto per il materiale e per le idee è arrivato da Crayola che da sempre è dalla parte degli artisti e dei creativi e ci stimola a provare nuove esperienze grazie ai suoi pastelli a cera, alle tempere per le dita, ai glitter, alle matite e poi ai tanto amati pennarelli dai colori vivacissimi. Non pennarelli qualunque, ma i Supertips, quelli con la punta speciale a forma conica che ci permette di colorare con il tratto sottile o con il tratto spesso a seconda di ciò che si vuole colorare.

I pennarelli Supertips sono conosciuti in Italia anche come SuperPunta e piacciono a tutti: ai fratellini piccoli per colorare il loro album da disegno, ma anche a quelli più grandi che stanno cercando un loro stile. I Supertips non hanno la punta a pennello, ma grazie alla punta speciale molto morbida e agli inchiostri lavabili a base d’acqua che non attraversano la carta, l’effetto è identico alle brush pen, proprio quelle che si usano per realizzare delle calligrafie. E per farlo esistono confezioni da 12, da 24, da 50 fino a 100 pennarelli per sfumature che fanno la differenza. Una vera scorta di arte perfetta per la scuola, ma anche per i “riscoperti” lavoretti di casa.

E per avere tante altre idee? A Crayola non mancano gli attacchi d’arte: vogliamo realizzare una lumaca colorata o catturare i raggi del sole con alcune schegge colorate? O vogliamo scoprire nuove tecniche come la marmorizzazione? Basta andare qui oppure qui e iniziare l’avventura perché ogni cosa possibile è solo da immaginare.