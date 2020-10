FJ Lab: una mucca tra le nuvole

Stampa

Una mucca tra le nuvole. Potrebbe essere il titolo di qualche quadro surrealista o di un film visionario e invece è il nome del lab che vogliamo proporvi per dare sfogo alla fantasia e creare il velivolo più pazzo che sia mai esistito.

Non serve molto: una forbice, una bottiglia, un cartone del latte e l'aiuto di un adulto (servirà maneggiare un taglierino ed è meglio non rischiare di tagliarsi!). Per le istruzioni poi ci pensa Focus Junior!

Guarda la Gallery!

Lab a cura di Marta Ferrario

Illustrazioni a cura di Silvia Santinelli