FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

Volete fare un presente o una sorpresa a qualche famigliare ma non avete in casa la giusta carta per fare un bel pacco? Niente paura, oggi realizziamo insieme una meravigliosa carta da regalo con lo stencil, una specie di mascherina che ci aiuterà ad avere decorazioni uniformi e perfette!

Farlo è davvero semplice e garantisce un bellissimo effetto

COSA SERVE?

Un cartoncino o una carta abbastanza resistente

Una matita

Un paio di forbici

Colori a tempera

Un po' d'acqua

Una vecchia spugna

PROCEDIMENTO

Create la vostra formina (nel video, ad esempio, ho scelto una serie di pesciolini) e ritagliatela, ottenendo così lo stencil. Se volete decorare l'interno del disegno e non la sagoma, ritagliate l'interno, come ho fatto io.

Mettete un po' di tempera del colore scelto per la decorazione sopra un lato della spugna; dopo di che intingete il lato della spugna impregnato di colore nell'acqua.

A questo punto iniziate a tamponare la spugna all'interno del vostro stencil. Non abbiate paura di sbagliare perché la mascherina proteggerà il resto del foglio di carta.

