FJ Lab per la Festa del papà: il biglietto spaziale (VIDEO)

IL BIGLIETTO SPAZIALE PER LA FESTA DEL PAPÀ

Vuoi dire al tuo papà quanto è speciale per te? Anzi... spaziale? Realizza un biglietto, ambientato in orbita, con una navicella che viaggia alla velocità della luce... del tuo affetto per lui!

CURIOSITÀ SULLA FESTA DEL PAPÀ

Lo sapevi che la Festa del papà non si festeggia sempre il 19 marzo? E come è nata questa festa? Dai un'occhiata anche a questi articoli:

