FJ Lab artistico: Miró in bottiglia (VIDEO)

Stampa

Il 20 aprile cade il compleanno di Joan Miró (1893-1983), l'artista spagnolo che fu uno degli esponenti più noti del surrealismo, ossia quel movimento che rinunciò a rappresentare la realtà per come la vediamo tutti i giorni per dare spazio all'inconscio e alle sfumature più irrazionali dell'animo umano.

Un'arte un po' diversa insomma, adatta a personalità particolare come quella del nostro Mirò, che adorava dipingere scalzo per sentire la terra sotto i piedi e far scorrere l'energia che poi si traduceva nella realizzazione sue opere. Ma il bello di questo stile è che parla alle sensazioni più istintive dell'uomo, quelle che sono dentro tutti noi. Dunque perché non possiamo provare a anche noi a interpretare questo modo di fare arte?

Per farlo basta una bottiglia di plastica, un pennello, qualche colore acrilico.

Allora non perdiamo tempo, togliamoci calze e scarpe (proprio come Miró) e diamo libero sfogo al nostro estro artistico con il lab Miró in bottiglia!

Guarda il video!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

Fj Lab di Disegno: la Notte Stellata di Van Gogh (Video)

FJ Lab: il Sistema Solare in 3D

FJ Lab: realizziamo uno specchio etrusco

FJ Lab: facciamo un vaso greco

J Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil (VIDEO)

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!