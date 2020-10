FJ Lab: le nacchere fai-da-te

Stampa

Le nacchere sono dei tradizionali strumenti musicali a forma di conchiglia che, sbattuti tra di loro, danno origine ad un suono particolare e ritmato.

Nella cultura spagnola le nacchere sono gli strumenti ideali per accompagnare danze folkloristiche e tradizionali come il Flamenco, e da oggi, grazie al Lab di Focus Junior, per poterle usare non dovrete per forza prenotare un volo per Siviglia: basterà seguire le istruzioni del video. Ecco le nacchere fai-da-te!

Guarda il Video!

Lab a cura di Marta Ferrario

Illustrazioni a cura di Silvia Santinelli