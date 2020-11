FJ Lab: le formine di carta (VIDEO)

Stampa

In Giappone chiamano kirigami l'arte di tagliare e piegare la carta in modo da formare figure creative. È modo davvero simpatico per dare sfogo alla fantasia in modo e, allo stesso tempo, far lavorare il cervello, poiché per arrivare all'opera finita, bisogna ingegnarsi sul giusto modo di ripiegare i vari strati di carta prima del taglio. Ecco le formine di carta di Focus Junior!

