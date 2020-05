FJ Lab: la Tour Eiffel di cannucce

Stampa

Quando pensiamo a Parigi, automaticamente ci viene in mente la famosa torre di ferro costruita tra il 1887 e il 1889 dall'ingegnere Gustave Eiffel. La Tour Eiffel, com'è stata chiamata, è infatti diventata il simbolo della capitale francese ed è uno dei monumenti più famosi del mondo. Oggi proviamo a costruirne una in miniatura, usando al posto di possenti travi d'acciaio...Delle cannucce. Ecco la Tour Eiffel di cannucce!

COSA SERVE

Sagoma della Tour Eiffel

Forbici

Cannucce

Colla vinilica

Pennello

PROCEDIMENTO

Prepariamo la sagoma del monumento. Possiamo scaricarla da Internet o disegnarla noi, non è molto complicato. Possiamo anche ritagliarla da una pagina sufficientemente grande, tanto il disegno verrà coperto dalle cannucce.

Tagliamo le cannucce nelle varie misure.

Stendiamo la colla vinilica con il pennello all’interno dei bordi del template e incolliamo i pezzi di cannuccia. Per ottenere un effetto migliore possiamo disporre le cannucce seguendo un ordine di tonalità.

Continuiamo fino a quando la torre sarà tutta coperta. Ecco la Tour Eiffel di cannucce!

LO SAPEVI CHE...

La Tour Eiffel ha: 1710 scalini, ed è alta oltre 300 metri. Dal 1889 è il simbolo di Parigi ed è un monumento noto in tutto il mondo. Per la sua inaugurazione il 31 marzo 1889, l’ingegnere Eiffel salì a piedi tutti gli scalini per issare sulla punta della torre il tricolore francese.

