FJ Lab: la pittura su vetro (VIDEO)

Stampa

Tutti abbiamo in casa una bottiglia di vetro vuota che stiamo per gettare nella spazzatura. Ecco, invece che buttarla, trasformiamola in una piccola opera d'arte. Come? Con la pittura su vetro!

Per decorare al meglio la nostra bottiglia possiamo farci ispirare da qualsiasi cosa: una vetrata gotica, una pittura dei nativi americani, un'opera di Pop-Art...Insomma, non ci sono limiti alla creatività. Bastano dei colori acrilici (o delle tempere), qualche pennello, ed il gioco è fatto.

COME SI FA?

Prima di tutto occorre dare una base colorata alla nostra opera. Qualsiasi colore va bene, basta che sia sufficientemente armonioso con le decorazioni da realizzare. Scelto il giusto colore dunque, spennellatelo su tutta la bottiglia e poi lasciate riposare il tutto una notte. In questo modo la pittura su vetro si asciugherà e potrà essere la base del disegno.

A questo punto sta alla nostra fantasia completare le decorazioni!

Guarda il video e lasciati ispirare!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab e riciclo: creiamo la carta stampabile

FJ Lab: il portapenne "I Love Music"

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

FJ Lab: costruiamo un sismografo

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!