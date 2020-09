FJ LAB: la pallina scomparsa

Stampa

Un grande prestigiatore riesce a strabiliare il pubblico con poco. In questo caso con una piccola sfera che farà...sparire! Ecco il trucco della pallina scomparsa...

SPIEGAZIONE

In cosa consiste? Lanciate in aria tre volte una pallina: al terzo lancio la sfera sparirà magicamente. Il trucco è non fare, davvero, il terzo lancio, bensì mimarlo muovendo il braccio, guardando in alto e tenendo la pallina ben nascosta in mano.

Il pubblico crederà che si sia dissolta magicamente.

Guarda la gallery per scoprire...I trucchi del trucco!

