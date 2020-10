FJ Lab: la maschera tribale (VIDEO)

Stampa

Per molte civiltà la maschera non è solo un indumento da indossare durante le feste per divertirsi, ma rappresenta una connessione quasi mistica con l'entità nella quale ci si vuole immedesimare.

Tali popoli infatti usano le maschere in occasione di riti molto particolari e, se ci pensiamo bene, anche nella nostra cultura è rimasta una leggere traccia di questo modo d'intendere l'atto del mascherarsi. Ad Halloween, ad esempio, ci travestiamo da mostri spaventosi proprio per scacciare il terrore che normalmente quelle creature c'incuterebbero.

Quindi, quando realizziamo una maschera tribale con i nostri materiali di riciclo, siamo ben consapevoli di mettere le mani su qualcosa di molto importante!

Guarda il Video!

