FJ Lab: la lanterna magica

Illumina le tue feste in giardino o crea un po’ di atmosfera in cameretta (ma attenzione alla candelina!) ispirandoti ai quadri del tuo pittore preferito: ecco come realizzare la lanterna magica!

COSA SERVE

2 fogli di cartoncino(uno grande 37x18 cm)

Scatola formaggini tonda (diametro 11 cm)

Scotch di carta grande

Matita

Forbici

Colla stick

Taglierino

Vasetto di vetro con candelina

Veline colorate (rosse, blu...)

Pennarello nero

PROCEDIMENTO

1 - Sui due lati corti del cartoncino di 37x18 disegna, a 2,5 cm dalla base, 2 rettangoli di cm 3x18 e ritagliali. Poi disegna delle forme: noi nelle foto nella Gallery ci siamo ispirati al quadro Slancio moderato di Kandinsky.

2 - Ritaglia con il taglierino (fatti aiutare da un adulto!) alcune delle forme disegnate, poi gira il cartoncino e incolla i pezzi di carte veline colorate seguendo le forme da ricoprire.

3 - Sul coperchio della scatola di formaggini ritaglia un cerchio più piccolo al centro. Poi, sull’altro cartoncino, disegna la sagoma del coperchio, buco compreso (come nel disegno). Ritagliala e incollala in modo da ricoprire il coperchio.

4 - Incolla la parte inferiore del cartoncino decorato alla base della scatola, la parte superiore al coperchio.

5 - Chiudi la lanterna incollandone i bordi sul retro: si sarà formata un’apertura da dove puoi far passare la candelina inserita nel vasetto

Servizio a cura di Raffaella Castagna