FJ Lab: la cornice dell’estate

Le vacanze sono ormai un ricordo e - per fortuna - è già tempo di tornare in classe. Ma questo non vuol dire che tutti i dolcissimi ricordi dell'estate debbano andare perduti! Ecco perché vi proponiamo un bellissimo lavoretto per conservare le memorie dei bei momenti passati a divertirsi con la famiglia o gli amici: la cornice dell'estate.

Serve solo una bella foto, un vassoio da pasticceria, una forbice, un po' di colla (o di scotch) e qualche conchiglia. Pronti a dare sfogo alla creatività? Ecco il lab di Focus Junior...

Guarda la nostra gallery!

