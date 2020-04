FJ Lab: il Sistema Solare in 3D

Stampa

Conosci a memoria tutti i nomi dei pianeti del Sistema Solare? Sapresti dire quel è il più distante dalla nostra stella? Per ricordarcelo e averlo sempre sottomano possiamo costruirci da noi un Sistema Solare in 3D

COSA SERVE

Cartoncini colorati dei pianeti Decorazioni stelline adesive Forbici Spago o filo trasparente Cartoncino

Tempera Gialla Pennarello nero Pennello

PROCEDIMENTO

1) Per ciascuno degli otto pianeti (il povero Plutone è escluso perché gli scienziati non sono concordi nel definirlo un pianeta) tagliamo cinque cerchi di carta o cartoncino dei colori desiderati. Le tavolozze dei colori e i diametri consigliati sono i seguenti:

- Mercurio: cerchi da 8 cm in celeste, azzurro e blu

- Venere: cerchi da 9 cm in giallo, arancio e bianco

- Terra: cerchi da 10 cm in blu, verde e marrone

- Marte: cerchi da 12 cm in rosso e marrone

- Giove: cerchi da 15 cm in rosso e verde

- Saturno: cerchi da 13 cm in giallo e marrone

- Urano: cerchi da 14 cm in blu chiaro e viola

- Nettuno: cerchi da 11 cm in blu chiaro e verde

2) Realizziamo i pianeti in 3D piegando ogni cerchio a metà e incollando i cerchi l’uno sull’altro. Prima di unire l’ultimo pezzo incolliamo al centro lo spago o il filo trasparente che ci servirà per legare al Sole i pianeti e infine incolliamo gli ultimi due cerchi tra loro.

3) Una volta realizzati tutti i pianeti, prendiamo il nostro cartoncino, disegniamo due cerchi uno dentro l’altro, tagliamo il nostro Sole e dipingiamolo di giallo.

4) Leghiamo i pianeti al nostro Sole posizionandoli dal meno distante al più distante, tagliando di volta in volta il filo posto al loro centro, nel seguente ordine: Mercurio, Venere, Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno.

5) Per rendere ancora più bello il nostro Sistema Solare 3D, prendiamo due stelline adesive per ogni pianeta e, dopo aver tagliato alcune targhette in cui scriveremo il nome dei pianeti, incolliamole tra le due stelline adesive.