FJ Lab: il segnalibro di Harry Potter

Stampa

IL SEGNALIBRO DI HARRY POTTER

Per non perdere mai il segno delle nostre letture non serve chissà quale incantesimo, ma possiamo ricorrere ad un trucchetto che sia comunque ammantato di un po' di...magia! Ecco come realizzare il segnalibro di Harry Potter, utile sia quando vogliamo rivivere le avventure del maghetto, sia quando cominciamo un nuovo libro.

Guarda il video e scopri come costruirlo!

Con cartoncino e matite colorate possiamo realizzare un segnalibro con l'immagine del nostro maghetto preferito o di altri personaggi che amiamo...

