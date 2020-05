FJ Lab: il pallone fai-da-te

Stampa

Giovanni Garattoni

Quante volte ti sarà capitato di perdere o bucare una palla... Fine del gioco? Neanche per sogno! Ecco un modo semplice per creare, in sole tre mosse, un pallone fai-da-te, resistente e a prova di rimbalzo!

CHE COSA SERVE

Palloncino rotondo

Maglietta vecchia o che non usi più

Forbici Nastro adesivo telato o da imballaggio

Nastro adesivo trasparente o di carta per le decorazioni

PROCEDIMENTO

Prendi un palloncino di quelli grandi, tondi (niente forme strane o allungate) e gonfialo fino a circa metà della sua capienza massima.

Metti il palloncino all’interno della maglietta e avvolgilo con il tessuto. Cerca di creare una forma il più possibile sferica, anche se in alcuni passaggi necessariamente la maglia avrà strati che si sovrappongono.

Attacca il nastro adesivo intorno, in modo da riempire tutti gli spazi e cercando di far aderire il più possibile tessuto e palloncino. A questo punto, con il palloncino che fa da “camera d’aria” e lo scotch da “rivestimento esterno”, sei pronto per iniziare una partita con il tuo nuovo pallone.

E per le decorazioni? Se usi nastro adesivo di carta puoi scriverci sopra quello che vuoti. Con nastro adesivo trasparente, invece, puoi decorare la palla con ritagli di giornale.

