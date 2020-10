FJ Lab: il codice cifrato da agente segreto

Stampa

Ogni agente segreto che si rispetti ha un metodo per fare in modo che i suoi messaggi non vengano letti da occhi indiscreti. Il modo più usato è quello del codice cifrato, ossia una sequenza di lettere e/o numeri messi apparentemente alla rinfusa ma che invece, se letti nel giusto ordine, possono rivelare un segreto.

Volete anche voi diventare degli 007 e comunicare con i vostri amici senza il pericolo che qualcuno di indesiderato s'impicci? Provate il nostro Lab!

Guarda la Gallery!

Lab a cura di Marta Ferrario

Illustrazioni a cura di Silvia Santinelli