FJ Lab: il castello portapenne

Quando disegniamo o coloriamo il tavolo si riempie di penne, matite e pennarelli: per fortuna Focus Junior ha pronto un bellissimo lavoretto per divertirsi e, allo stesso tempo, realizzare un oggetto molto utile: il castello portapenne!

Bastano pochissimi materiali e in poco tempo potremo tenere in ordine la cancelleria all'interno di un maniero medievale in miniatura con tanto di bastioni, merli e torri di guardia.

Guarda la gallery!

Lab a cura di Marta Ferrario

Illustrazioni e realizzazione di Silvia Santinelli