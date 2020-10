FJ Lab: il cappello di Halloween

Stampa

Questo Halloween 2020 sarà un po' particolare. Per mantenerci al sicuro è meglio evitare feste con troppi amici e giri di "dolcetto o scherzetto". Ma questo non vuol dire che dobbiamo negarci del tutto il divertimento di sentirci, almeno per una notte, delle mostruose creature delle tenebre!

Anche in casa, con solo qualche intimo, possiamo benissimo travestirci e celebrare la notte più spaventosa che ci sia. Un esempio? Provare a realizzare il nostro cappello di Halloween e trasformatevi in perfette strege

he e stregoni

Guarda la Gallery!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab e riciclo: creiamo la carta stampabile

FJ Lab: il portapenne "I Love Music"

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

FJ Lab: costruiamo un sismografo

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab artistico: il gioco creativo di Bruno Munari (VIDEO)

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

FJ Lab: la cornice dell'estate

E tanti altri ancora!