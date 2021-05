FJ Lab: fiori che rispettano la natura (VIDEO)

Stampa

FIORI CHE RISPETTANO LA NATURA

Se passeggiando in un parco, o in un giardino, troviamo dei legnetti o dei piccoli rami a terra, perché non utilizzarli per realizzare degli splendidi fiori non recisi? Il fiore di pesco, con il suo colore intenso, ci trasmette energia positiva e tanta allegria! Ecco i nostri consigli per un lab di fiori che rispettano la natura

