FJ Lab Disegno: l’elefante africano

L'elefante africano l'animale terrestre più grande del mondo! La sua lunga proboscide ha diverse funzioni: gli permette di afferrare ciò che lo circonda e può servire anche da tubo della doccia! Volete disegnarlo? Seguite i nostri passaggi...

CHE COSA SERVE

Fogli bianchi, di carta o cartoncino

Matita

Pastelli a cera

Tantissimo amore per gli animali!

COME DISEGNARE L'ELEFANTE AFRICANO

Come primo passo scegli i colori che ti piacciono: distendili davanti a te e immagina in quali parti dell'elefante li userai.

Quella che vedi qui sotto è la nostra palette, cioè la gamma di colori usati per il nostro elefante...

Dopo aver osservato una foto o un'immagine che ti piace, puoi partire dalla schiena: tracciane il profilo (sei un esperto disegnatore? Puoi scegliere anche un'immagine frontale! Noi partiamo da una laterale, meno complessa da sintetizzare in pochi tratti).

Adesso aggiungi il muso, sempre di profilo, e l'orecchio.

Poi aggiungi le zampe...

... e la proboscide!

Ora passa al colore: stendi una mano leggera di pastello ocra su tutta la figura, tranne la zanna.

Poi, con il pastello marrone, ripassa le zone più vicine al contorno esterno, e crea qualche piccolo chiaroscuro...

Un consiglio: per ottenere un effetto più emulsionato, e una tonalità più delicata, ripassa il tutto con una mano leggera di pastello bianco, usando il pastello in modo circolare: ed ecco il nostro elefante africano!

