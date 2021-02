FJ Lab di San Valentino: il portachiavi di San Valentino (Video)

Stampa

IL PORTACHIAVI DI SAN VALENTINO

La Festa degli Innamorati è davvero tutta una questione di cuore. Per questo Focus Junior vi propone un lab per modellare il Das (o pasta di Fimo) e realizzare un bellissimo portachiavi...Portacuore!

Farlo è davvero semplice: si parte con un bozzetto (per non andare a tentoni senza un'idea) e si procede manipolando la pasta malleabile fino ad ottenere il nostro portachiavi di San Valentino. Un po' di colore e via, ecco il regalo perfetto per la persona che ci fa battere il cuore.

NB: per questo Lab è necessario farsi aiutare da un genitore

TUTTO SU SAN VALENTINO

Vi siete mai chiesti perché il giorno dedicato agli innamorati sia proprio il 14 febbraio? E chi era questo Valentino? Per saperne un po' di più, cliccate nei link qui sotto...

La storia di San Valentino

Che cos'è l'amore?

FJ Lab di San Valentino: il Biglietto a Cuori (VIDEO)

