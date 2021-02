FJ Lab di San Valentino: il Biglietto a Cuori (VIDEO)

Stampa

IL BIGLIETTO A CUORI

La festa degli innamorati si avvicina e se tra le vostre conoscenze ce n'é una in particolare che vi fa battere il cuore, ecco allora qualche suggerimento per realizzare un biglietto di auguri di San Valentino... Di cui non si butta via niente.

Già perché in questo semplice lab tutte le parti ritagliate vengono riciclate a loro volta per diventare bellissime decorazioni del nostro lavoretto. Ecco il Biglietto a Cuori di Focus Junior!

TUTTO SU SAN VALENTINO

Vi siete mai chiesti perché il giorno dedicato agli innamorati sia proprio il 14 febbraio? E chi era questo Valentino? Per saperne un po' di più, cliccate nei link qui sotto...

La storia di San Valentino

Che cos'è l'amore?

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab e riciclo: creiamo la carta stampabile

FJ Lab: il portapenne "I Love Music"

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

FJ Lab: costruiamo un sismografo

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!