FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

Il nostro mondo è fatto di case - soprattutto adesso che dobbiamo starci dentro per un po' - dunque perché non imparare a disegnarle a dovere? Dopotutto sono molte le scene e le ambientazioni che richiedono la presenza di una o più edifici, anche come semplice sfondo al soggetto principale.

Oggi dunque "costruiamo" delle case su carta e impariamo una semplice tecnica.

COSA SERVE

Fogli bianchi

Matita nera

Colori a tempera

Un po' di concentrazione

COSTRUIAMO UNA CASA

Iniziate delineando semplici forme geometriche: rettangoli e triangoli. Completate le figure aggiungendo quadrati, altri rettangoli e cerchi più piccoli per formare porte e finestre. Finito? Iniziate a colorare. Si possono usare colori a tempera che, mescolati tra loro, creano sfumature insolite.

1 - Cominciate con le quattro linee che delimitano lo spazio del palazzo, lati e altezza. Ora tracciate una linea alla base: sarà il pavimento. Infine i dettagli: riempite la facciata con porta d’ingresso e finestre.

2 - A questo punto, aggiungete altri palazzi di forme, larghezze e altezze diverse, come preferite. Ispiratevi alle strade della vostra città oppure a qualcosa che vi piacerebbe vedere e ancora non c’é!

3 - E adesso a tutto colore! Non ci sono “regole”, solo fantasia. Un consiglio: iniziate a colorare le aree più grandi, poi i dettagli...

SUGGERIMENTI