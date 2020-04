FJ Lab di disegno: disegna la tua mano in 3D

Stampa

Le illusioni ottiche sono degli "scherzi" che alcune immagini giocano ai nostri occhi - o meglio, al nostro cervello - facendoci vedere cose o movimenti che in realtà non esistono.

Molti trucchetti simili, ad esempio, fanno leva su differenze di prospettive e uso sapiente dei colori per far sembrare tridimensionale un disegno che in realtà è assolutamente "piatto", come quelli che potremmo fare noi con una matita o un foglio di carta.

Ma è così difficile realizzare un'illusione di questo genere? Proviamo a farne una da soli disegnando una mano in 3D.

COSA SERVE

Un foglio

Pennarelli colorati

PROCEDIMENTO PER DISEGNARE LA MANO IN 3D

Con la matita ricalcate il contorno della vostra mano. Poi tracciate tante linee orizzontali, parallele, ai lati della sagoma ottenuta.

Adesso, tracciate tante linee curve all’interno della mano. Fate attenzione che le linee curve si ricongiungano con quelle parallele.

Colorate le strisce alternando tonalità chiare e scure, e avrete un meraviglioso ecco l’effetto 3D!

