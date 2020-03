FJ Lab di disegno: dipingere come i pittori del Medioevo

Stampa

La terra essiccata e setacciata si presta a essere usata per dipingere insieme al tuorlo d’uovo, che è un ottimo collante e fa aderire il colore al supporto. Il colore a base di tuorlo d’uovo funziona su tutti i tipi di carta, su legno, pietra e tanti altri materiali. Molti artisti famosi del passato hanno dipinto le loro opere usando questa tecnica. Che aspettiamo allora? Dipingiamo come i pittori del Medioevo!

COSA SERVE

Terra essiccata

Pennello di setola

Colino

Un uovo

Acqua

PROCEDIMENTO

Prima di tutto fatti aiutare da un adulto per sistemare la stanza dove dipingerai in modo da non sporcare troppo. Poi inizia...

1 - Setaccia la terra con un colino a maglia fine.

2 - Separa l’albume dal tuorlo dell’uovo.

3 - Con un pennello di setola, mescola un po’ di terra e un po’ di tuorlo. Puoi diluire il colore con un po’ d’acqua, se necessario.

A questo punto avrai il tuo colore!

COME FARE IL BIANCO E IL NERO

Se vuoi dipingere con un nero intenso, invece della terra usa il carbone vegetale: mettine un pezzo nel mortaio e riducilo in polvere finissima. Poi mescola la polvere con un po’ di tuorlo d’uovo.

Se ti serve il bianco, puoi usare il gesso. Metti un pezzetto di gesso da lavagna nel mortaio e sbriciolalo molto finemente. Mescola la polvere bianca con un po’ di tuorlo.

Per ottenere la gamma dei grigi basterà mescolare insieme gli impasti di bianco e nero nella quantità desiderata.

Testi tratti da Facciamo i colori. Ricette e idee per dipingere e giocare con la natura, di Helena Arendt,Terre di mezzo editore.