FJ Lab e riciclo: creiamo la carta stampabile

Stampa

focus junior

Lo sapevate che possiamo ottenere della perfetta carta stampabile semplicemente riciclando fogli o riviste che abbiamo già in casa? Ecco come fare

COSA SERVE

Carta da riciclo

Colorante alimentare

Semi vari

Colino

Frullatore

Acqua

Panno di feltro

Cucchiaio

Ciotola

Spugnetta

PROCEDIMENTO

Suddividiamo la carta in tanti pezzettini, della grandezza di un coriandolo. L’idea davvero ecologica consiste nel non utilizzare fogli di carta nuovi, ma di recupero. Avremo bisogno della quantità di carta necessaria a riempire per metà il nostro frullatore.

Versiamo i pezzetti di carta nel frullatore. Se vogliamo ottenere un effetto colorato, potremo aggiungere alla preparazione qualche goccia di colorante alimentare. Versiamo acqua calda nel frullatore fino a riempirlo completamente. Ovviamente facciamoci aiutare da un adulto.

Azioniamo il frullatore a bassa velocità e, ogni quattro secondi circa, aumentiamola in modo graduale così da evitare che la carta possa aderire alle lame. Frulliamo ad alta velocità per 30-40 secondi. A questo punto otterremo un composto omogeneo formato da carta e acqua. Controlliamo che non siano rimasti altri frammenti e frulliamo per altri 10-15 secondi.

Versiamo i semi nel frullatore e mescoliamoli al composto di carta e acqua con un cucchiaio. È sufficiente un cucchiaino di semi. Attenzione a non frullare i semi e usiamo semi di fiori o di erbe aromatiche.

Filtriamo il tutto attraverso un colino in modo da separare i semi e il composto ottenuto dalla quantità eccessiva di acqua. Premiamo contro il colino per eliminare l’acqua al meglio. Posizioniamo il colino al di sopra di una ciotola.

Versiamo il composto ottenuto su un panno di feltro. Diamo alla carta la forma che più ci piace aiutandoci con le mani o con formine per biscotti. Lo strato da formare dovrà essere piuttosto sottile, in modo che possa asciugare più in fretta.

Premiamo con le dita sulla superficie della carta e utilizziamo una spugnetta per assorbire l’acqua in eccesso.

Premiamo per un paio di volte e poi risciacquiamo e strizziamo la spugnetta prima di utilizzarla di nuovo. Questa fase ci servirà per ottenere una carta stampabile dello spessore desiderato.

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

J Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil (VIDEO)

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!