FJ Lab: crea un “allarme” per la tua cameretta

Se sospettate che vostro fratello o vostra sorella approfitti della vostra assenza per sgattaiolare in camera e frugare tra le vostre cose, ecco un sistema d'allarme artigianale ma molto efficace per verificare eventuali... Effrazioni XD!

COSA SERVE

Tre cartoni dei rotoli di carta igienica

Tre penne (o matite) ognuna di colore diverso

PROCEDIMENTO

Numera i cilindri da 1 a 3 per poterli distinguere.

Mettili dietro la porta, in verticale, a una distanza che ti permetta poi di aprire la porta e uscire senza farli cadere.

Appoggia una penna su ogni cilindro e fai una foto per memorizzare il colore corrispondente al numero e l'ordine in cui li hai disposti.

COME FUNZIONA?

L'intruso, entrando in camera, abbatterà il “sistema di allarme” e non potrà rimetterlo com'era, con i cilindri nell'ordine giusto e ogni penna al suo posto. Al tuo ritorno, scoprirai quindi se qualcuno è entrato. Ovviamente devi variare le combinazioni ogni volta che usi questo sistema.

