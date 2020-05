FJ Lab: costruiamo un’opera di Alexander Calder (VIDEO)

Stampa

Probabilmente molti non avranno sentito primo il nome di Alexander Calder (1898 – 1976), ma questo scultore statunitense è stato tra i fondatori del concetto di arte cinetica (arte "in movimento") e le sue installazioni hanno posto le basi per l'arte e il design moderno.

Oggi proviamo allora a sperimentare questa arte "in movimento" facendoci ispirare liberamente al lavoro di Calder. Prima però dobbiamo chiedere a un adulto di aiutarci a recuperare un po' di comunissimo fil di ferro. fatto questo, possiamo iniziare a creare...

Guarda il video e diventa un vero artista...Cinetico!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab e riciclo: creiamo la carta stampabile

FJ Lab: il portapenne "I Love Music"

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

FJ Lab: costruiamo un sismografo

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!