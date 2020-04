FJ Lab: costruiamo uno zootropio

Stampa

Lo zootropio (“ruota della vita”, in greco) è uno strumento in cui i disegni in sequenza vengono visti attraverso le fessure per un solo istante. In questo modo, come avviene nel cinema, la successione di immagini creata dalla rotazione dà l’illusione del movimento e il disegno prende vita. Ad inventarlo fu un noto matematico inglese, William George Horner, che lo ideò nel 1834.

COSA SERVE

Un cartoncino bianco e uno nero

Un bastoncino tipo spiedino

Una cannuccia grande

Scotch di carta forbici

Taglierino

Matita e righello

PROCEDIMENTO

Sul cartoncino nero tracciate un rettangolo di 42 x 6 cm; poi disegnate 12 fessure alte 2 cm, larghe circa 0,5 cm e poste alla distanza di 3 cm sia l’una dall’altra, sia dalla base. Poi chiedete a un adulto di ritagliarle. Sul cartoncino bianco disegnate e ritagliate un cerchio di 12,5 cm di diametro. Tagliate a metà la cannuccia e dividetela, in fondo, per ottenere tre striscioline da allargare. Infine con lo scotch di carta, fissate bene le striscioline al centro del disco.

Sul cartoncino bianco disegnate e ritagliate un cerchio di 7 cm di diametro e tagliatelo dal bordo fino al centro. Lì farete un foro dello stesso diametro della cannuccia. Sovrapponete i due lembi del cerchio per creare un cono da bloccare con lo scotch e attaccare al centro del disco . Con lo scotch di carta fissate bene il rettangolo nero attorno al disco.

Per creare il vostro cartone animato, ritagliate da un foglio di carta un rettangolo di 39x3 cm. Poi, ogni 3,2 cm, tracciate delle linee per creare 12 quadrati. Pensate a un’azione facile, tipo un fiore che nasce e sboccia a

poco a poco (come sopra) e disegnatelo. In pratica, in ogni quadrato disegnate un fotogramma della vostra sequenza.

Inserite il cartone animato nello zootropio, con i disegni verso l’interno; infilate il bastoncino nella cannuccia, portate le fessure all’altezza degli occhi, fate ruotare lo zootropio e... magia!

Laboratorio a cura di Pleiadi