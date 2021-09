FJ Lab: Come riparare la bicicletta

Stampa

La bicicletta è senz’altro uno dei mezzi più ecologici a disposizione per muoversi sia in città sia per una gita all'aria aperta. Ma può succedere però qualche imprevisto che renda necessaria una riparazione. E allora come riparare la bicicletta se si allentano i raggi di una ruota o si fora, o si rompe la catena?

COME RIPARARE LA BICICLETTA: LA CATENA

Per rimettere a posto la catena, l'ideale è capovolgere l bici in modo che resti appoggiata su sellino e manubrio. Se serve si può anche mettere un rialzo sotto il manubrio.

l bici in modo che resti appoggiata su sellino e manubrio. Se serve si può anche mettere un rialzo sotto il manubrio. Rimetti la catena prima sulla ruota dentata posteriore , poi falla scorrere e agganciala anche a quella anteriore. Muovendo i pedali dovrebbe andare tutto a posto...

, poi falla scorrere e agganciala anche a quella anteriore. Muovendo i pedali dovrebbe andare tutto a posto... Se occorre, mettiamo un po' di olio lubrificante per facilitare il movimento.

COME RIPARARE LA BICICELTTA: I FRENI

Se i freni fanno i capricci, la prima cosa da fare è controllare i feltrini dei freni , i quali devono chiudersi bene sulla ruota per bloccarne il movimento.

, i quali devono chiudersi bene sulla ruota per bloccarne il movimento. A questo punto controlliamo le leve dei freni: il filo deve essere collegato ai feltrini. Se il collegamento è rotto, serve cambiarlo (rivolgendosi a professionisti).

dei freni: il filo deve essere collegato ai feltrini. Se il collegamento è rotto, serve cambiarlo (rivolgendosi a professionisti). Se i fili sono a posto, controlliamo l'intensità della frenata agendo sui feltrini: stringiamo o allarghiamo le viti laterali o i bulloni frontali, in modo che siano allineate e "pinzino" la ruota nello stesso punto. Se anche così i freni danno problemi, portiamola da un riparatore esperto!

COME RIPARARE LA BICICELTTA: LA RUOTA BUCATA

Se si buca la ruota, per prima cosa capovolgiamo la bici, come nel caso della catena caduta.

Per individuare il punto della foratura svitiamo il tappo che protegge la valvola.

Con le apposite leve che troviamo nei kit di riparazione stacchiamo il copertone dal cerchio e facciamo in modo che la camera d'aria fuoriesca, facendo attenzione a non danneggiarla ulteriormente.

Rigonfiamo la camera d'aria e vediamo dove si è bucata.

Applichiamo la colla e la toppa che troviamo nel kit.

Sgonfiamo di nuovo la camera d'aria e rimettiamola nel copertone e gonfiamo la ruota con l'apposita valvola. Per un po' dovrebbe tenere!

Segui i nostri consigli