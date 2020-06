FJ Lab artistico: il pennello dipinto (VIDEO)

Stampa

IL PENNELLO DIPINTO

Il paradosso è un concetto un po' complicato che si verifica quando avviene qualcosa che va contro l'esperienza quotidiana. Nella vita di tutti giorni, ad esempio, siamo abituati a vedere il pennello come uno strumento che dipinge...Ma se per una volta fosse il pennello stesso ad essere dipinto?

Recuperiamo quindi dei pennelli (quelli grandi come soggetti da pitturare, quelli più piccoli PER pitturare!) che abbiamo in casa, qualche tempera acrilica, e proviamo a realizzare il "paradossale" pennello dipinto!

