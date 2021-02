FJ Lab artistico: gli alieni ai raggi X (VIDEO)

Stampa

Finora nessuno ha avuto la fortuna di vedere con i propri occhi degli alieni in carne ed ossa, dunque quando prendiamo in mano carta e matite colorate possiamo immaginarceli come vogliamo, disegnando creature di qualsiasi forma e colore.

Per rendere l'esperienza ancora più coinvolgente poi, potremmo realizzare degli schizzi che mostrino alcuni dettagli di questi essere provenienti da altri mondi (una coda, il particolare degli occhi, le scarpe ecc...), come se stessimo studiando in modo scientifico le caratteristiche di una vera forma di vita. Sarà divertentissimo!

Guarda il video e trai spunto per disegnare i tuoi alieni!

PROVA TUTTI I NOSTRI LAB:

FJ Lab: la marionetta di Lupin III...in 3D (VIDEO)

FJ Lab: gli intrecci cartacei (VIDEO)

FJ Lab e riciclo: creiamo la carta stampabile

FJ Lab: il portapenne "I Love Music"

FJ Lab: Monumenti Mix & Match

FJ Lab di disegno: dipingiamo un puzzle come Mondrian

FJ Lab: il ghiaccio fondente

FJ Lab: facciamo un vaso greco

FJ Lab: costruiamo un sismografo

FJ Lab: un soffio nell'elica

FJ Lab di Disegno: costruiamo una casa!

FJ Lab: Costruiamo il gioco del Tris (VIDEO)

FJ Lab: il Sole da cucina

FJ Lab: costruiamo un Memory per allenare la mente! (VIDEO)

FJ Lab: Personalizziamo la carta regalo con lo stencil

E tanti altri ancora!