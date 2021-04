FJ Lab artistico: disegniamo un artiglio di Utahraptor (VIDEO)

Stampa

L'aspetto ricorda quello di un Velociraptor, ma le dimensioni sono ancora maggiori: stiamo parlano dell'Utahraptor, un predatore del Crateo inferiore noto per il suo sviluppatissimo artiglio con il quale ghermiva le sue prede. Come molti dinosauri che siamo abituati ad immaginare come grossi lucertoloni, l'Utahraptor in realtà era più simile ad un grosso uccello, visto che molto probabilmente sfoggiava un voluminoso piumaggio, ma ciò non lo rendeva meno minaccioso...

Perché dunque non provare a disegnare questo affascinante dinosauro, magari partendo dal dettaglio più interessante, ossia il celebre artiglio?

