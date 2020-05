FJ Lab: Animazione da cinema su carta (VIDEO)

Stampa

ANIMAZIONE DA CINEMA SU CARTA

Avete mai pensato a come si ricrei il movimento all'interno di un video o di un film? Si tratta del montaggio di tanti piccoli pezzettini d'immagine - frame direbbero gli inglesi - che, combinati insieme, riescono a restituire lo spostamento degli elementi.

Questo processo viene più semplice da capire prendendo come esempio la realizzazione dei cartoni animati. Un tempo infatti, quando non c'erano tutti gli "aiuti" digitali moderni, chi creava cartoni animati doveva disegnare tantissime sequenze con piccole differenze tra loro in modo che, riprodotte ad alta velocità, ingannassero l'occhio dello spettatore facendo muovere le figure.

Volete provaci anche voi? Guardate il nostro video!

